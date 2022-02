Kiewer Stadtverwaltung: Menschen sollen weiter zuhause bleiben

Mittelständische Unternehmen bleiben auf Erfolgskurs und erweisen sich als eine Zinsoase. Anleger können hier interessante Renditeperlen finden. Imerfahren Sie alles über Ihre Renditechancen und wie Sie am besten in den Mittelstand investieren können.

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Russlands Zentralbank verbietet Ausländern Verkauf von Wertpapieren -- Aeroflot, Lufthansa, GAZPROM im Fokus

Europäische Union setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft. Huawei will trotz Sanktionen neue Smartphones nach Europa bringen. Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen. Österreichische Telekom-Tochter entfernt russischen Sender RT aus Programm. Ukraine hat offenbar Millionenspenden in Kryptowährungen erhalten. Elon Musk schaltet Starlink in der Ukraine frei.