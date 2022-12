KILL: Meldung zu einer Studie zum Omikron-Ursprung vom 4. Dezember 2022

GO

Heute im Fokus

Japanische Notenbank strafft Geldpolitik: DAX schließt schwächer -- Pfeiffer Vacuum erhöht Umsatzprognose -- Volkswagen ordnet Beschaffung neu -- Varta, Netflix und Apple im Fokus

Wells Fargo: Verbraucherskandal verursacht Milliardenstrafe. Amazon macht Zugeständnisse in zwei Kartellverfahren. Raytheon will deutsche Tochter Anschütz verkaufen. Twitter-Chef Elon Musk aktiv auf der Suche nach Nachfolger. Merck-Manager Michael Heckmeier wird Siltronic-CEO. Vestas-Aktie: Kundgebung vor Firmenzentrale in Dänemark. ADLER-Aktie: Rückschlag bei Sanierungsbemühungen.