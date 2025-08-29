Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verliert am Dienstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 128,38 USD ab.

Das Papier von Kimberly-Clark befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 128,38 USD ab. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 128,05 USD. Bei 129,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 207.798 Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 150,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 14,62 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Mit einem Kursverlust von 3,32 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,16 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,03 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,52 USD je Aktie belaufen.

