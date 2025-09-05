DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.420 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Blick auf Aktienkurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Montagabend Verluste

08.09.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Montagabend Verluste

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 129,30 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 0,5 Prozent auf 129,30 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,80 USD nach. Bei 129,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 248.947 Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 16,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,12 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,03 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,52 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
15.09.2015Kimberly-Clark BuyDeutsche Bank AG
13.05.2015Kimberly-Clark OverweightBarclays Capital
02.04.2015Kimberly-Clark Market PerformBMO Capital Markets
02.01.2015Kimberly-Clark OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2009Kimberley-Clark underweight (Update)Barclays Capital
09.12.2009Kimberley-Clark underweightBarclays Capital
16.07.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
28.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.
15.05.2008Kimberly-Clark below averageCaris & Company, Inc.

