Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark stabilisiert sich am Nachmittag

09.10.25 16:09 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark stabilisiert sich am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Bei der Kimberly-Clark-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 119,58 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 119,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 119,91 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,36 USD ab. Bei 119,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 51.898 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 25,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,36 USD am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach unten.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Kimberly-Clark gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Kimberly-Clark-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
