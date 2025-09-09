Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 127,39 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 127,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,01 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,24 USD. Zuletzt wechselten 286.845 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei 150,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 15,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,12 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 2,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,88 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 4,16 Mrd. USD, gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,22 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

