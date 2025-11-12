DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.327 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,75 -3,7%Gold4.196 +1,7%
Aktienkurs im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag höher

12.11.25 16:08 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 104,53 USD zu.

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 104,53 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 104,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,79 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.780 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 30,48 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 99,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 30.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
