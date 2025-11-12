DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Fokus auf Aktienkurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark steigt am Abend

12.11.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark steigt am Abend

Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 105,00 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
90,70 EUR 1,95 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 105,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 105,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,79 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 721.845 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 30,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,15 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

