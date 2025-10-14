Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend gefragt

Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 119,68 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 119,68 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,60 USD aus. Mit einem Wert von 119,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 201.723 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2025 bei 118,18 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 4,16 Mrd. USD gegenüber 5,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

