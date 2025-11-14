Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 105,08 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 105,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 105,84 USD. Bei 105,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.654 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 99,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 30.10.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,69 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 4,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 28.01.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

