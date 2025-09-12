Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark zieht am Donnerstagabend an

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 126,13 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 126,13 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,13 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 124,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 139.771 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 19,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 1,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

