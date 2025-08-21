Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Abend mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Zuletzt stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 133,49 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 133,49 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 134,37 USD. Bei 133,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.602 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 12,64 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Mit Abgaben von 7,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

