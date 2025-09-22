DAX23.636 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.506 +0,3%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,97 +2,1%Gold3.781 +0,9%
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag ins Minus

23.09.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 123,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
105,00 EUR -0,94 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 123,68 USD. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 123,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 35.824 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 123,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 0,08 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
