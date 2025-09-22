Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 123,68 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 123,68 USD. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 123,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 35.824 Kimberly-Clark-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 123,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 0,08 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.
Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
