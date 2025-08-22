DAX24.321 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.405 -0,5%Nas21.510 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,60 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit stabiler Tendenz

25.08.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Kimberly-Clark-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 133,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
113,82 EUR -0,76 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 133,37 USD zeigte sich die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 133,93 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 132,88 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 36.572 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 124,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 6,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

mehr Analysen