Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 130,31 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 130,31 USD. Bei 130,20 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 130,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.350 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,12 USD. Abschläge von 4,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

