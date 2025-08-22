DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.610 +0,4%Nas21.589 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,86 +0,9%Gold3.394 ±0,0%
Kimberly-Clark im Blick

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend nahe Vortagesniveau

27.08.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die Kimberly-Clark-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 129,90 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 129,90 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 130,35 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 129,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121.514 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 4,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
