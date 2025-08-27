Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verliert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 129,81 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 129,81 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 129,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,21 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.570 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,38 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 vorlegen.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

