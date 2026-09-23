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Kimberly-Clark bietet EU Zugeständnisse für Kauf von Kenvue an

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Von Edith Hancock

DOW JONES--Kimberly-Clark hat der EU-Kartellbehörde Zugeständnisse angeboten, um im Gegenzug die Genehmigung für die geplante Übernahme des Tylenol-Herstellers Kenvue im Wert von 40 Milliarden US-Dollar zu erhalten.

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Kimberly-Clark - das Unternehmen zählt unter anderem Huggies-Windeln sowie Kleenex-Taschentücher zu seinen Konsumgütern - und Kenvue legten der Kommission am Dienstag entsprechende Abhilfemaßnahmen vor. Dies geht aus einer Aktualisierung auf der Website der Regulierungsbehörde hervor.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte am Mittwoch mit, dass die Aufsichtsbehörde eine Frist bis zum 13. Oktober gesetzt habe, um ihre vorläufige Prüfung abzuschließen. Einzelheiten zu den angebotenen Maßnahmen nannte er jedoch nicht.

Die Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Kimberly-Clark hatte die Übernahme von Kenvue bereits im November bekannt gegeben. Beide US-Konzerne meldeten ihre Pläne im August bei den EU-Kartellwächtern an, woraufhin ein formelles Prüfverfahren eingeleitet wurde.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 07:14 ET (11:14 GMT)

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Datum Rating Analyst
14.12.17 Kimberly-Clark Hold Deutsche Bank AG
09.01.17 Kimberly-Clark Equal Weight Barclays Capital
25.10.16 Kimberly-Clark Hold Deutsche Bank AG
25.10.16 Kimberly-Clark Neutral B. Riley & Co., LLC
25.10.16 Kimberly-Clark Sector Perform RBC Capital Markets

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