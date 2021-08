Kimberly-Clark schüttet seit 87 Jahren eine Dividende aus

Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird am 4. Oktober 2021 eine Quartalsdividende von 1,14 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten (Record date ist der 10. September 2021), wie am Montag berichtet wurde.

Im Januar 2021 erfolgte eine Anhebung um 7 Cents im Vergleich zum Vorquartal. Damit wurde das 49. Jahr in ununterbrochener Folge die Dividende angehoben. Seit 87 Jahren werden bereits Dividenden bezahlt. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet Kimberly-Clark 4,56 US-Dollar pro Aktie aus. Basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 134,67 US-Dollar (Stand: 2. August 2021) errechnet sich eine derzeitige Dividendenrendite von 3,39 Prozent.

Kimberly-Clark ist ein Hersteller von Hygieneprodukten wie Kleenex , Hakle und Camelia. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Juni) lag der Umsatz bei 4,72 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,61 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen am 23. Juli mitteilte. Der Gewinn lag bei 410 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 681 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,12 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 45,71 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. August 2021).

