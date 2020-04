Kinder in Dauer-Quarantäne - Druck auf Regierung in Rom wächst

ROM (dpa-AFX) - Nach fast sieben Wochen Corona-Isolation wächst der Druck auf die Regierung in Italien, Kinder nach draußen zu lassen. Eltern starteten zudem zahlreiche Petitionen und veröffentlichten Briefe, damit die Schulen langsam wieder geöffnet werden - und nicht erst im September zum neuen Schuljahr.

Die strengen Ausgangssperren gelten seit 10. März und noch bis 3. Mai. Dabei dürfen Kinder auch nicht in Parks oder nach draußen zum Spazieren. Unternehmen sollen danach schrittweise wieder öffnen.

"Wenn die Eltern arbeiten gehen sollen und wir nicht zu den Großeltern dürfen, wohin sollen wir?", schrieb ein Siebenjähriger in einem Brief an Staatspräsident Sergio Mattarella, den die Zeitung "Corriere della Sera" am Sonntag veröffentlichte. "Warum öffnen Unternehmen, aber unsere Schulen nicht?"

Doch Experten und Regierung bremsen. "Schule ist ein Thema, mit dem wir uns später befassen werden", sagte der Präsident des Obersten Gesundheitsinstitutes (ISS), Silvio Brusaferro, der Zeitung.

Italien ist eines der weltweit am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 getroffenen Länder. Die Anzahl der Infektionen ist mittlerweile auf mehr als 175 000 gestiegen, mehr als 23 200 sind gestorben. Zeitgleich steigt jedoch auch die Anzahl der Genesenen./reu/DP/zb