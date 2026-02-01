DAX25.066 -0,8%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,1%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.474 +0,2%Euro1,1773 -0,1%Öl71,37 +1,5%Gold4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen eBay-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen Analystenerwartungen
Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr Carvana-Aktie knickt ein: Zahlen enttäuschen Anleger trotz Rekordjahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kindergeld soll ohne Antrag automatisch ausgezahlt werden

19.02.26 13:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Familien sollen künftig automatisch Kindergeld bekommen, ohne es aktiv beantragen zu müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Finanzminister Lars Klingbeil vorgelegt. "Dann können Eltern nach der Geburt voll und ganz für ihr Baby da sein, statt sich mit unnötigem Papierkram herumzuschlagen", sagte der SPD-Chef und Vizekanzler.

Wer­bung

In einem ersten Schritt sollen voraussichtlich im März 2027 Eltern profitieren, die bereits mindestens ein älteres Kind haben. Das Geld für das Neugeborene soll dann automatisch an die Person ausgezahlt werden, die auch bisher Kindergeld in der Familie bekommt. Ab November 2027 soll das Verfahren ohne extra Antrag dann auch für Eltern funktionieren, die ihr erstes Kind bekommen.

Voraussetzung ist unter anderem, dass der Staat die Kontoverbindung der Eltern schon kennt. Diese kann man zum Beispiel beim Steuerportal Elster melden. Das Kindergeld beträgt unabhängig vom Einkommen der Eltern aktuell 259 Euro pro Monat und Kind.

Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt, für 17,57 Millionen Kinder./tam/DP/jha