Kindergrundsicherung: Linken-Chef nennt Politik herzlos

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Bayer erwartet rückläufigen Gewinn -- Zoom schlägt Ergebniserwartungen -- AIXTRON, VW, ebay, Scout24, Stellantis im Fokus

PATRIZIA blickt vorsichtig für laufendes Jahr. Stellantis investiert 155 Millionen Dollar in Kupferprojekt. FMC-Aktie: Moody's gibt Fresenius Medical Care negativen Ausblick. Anhaltend hohe Inflationsraten setzen EZB unter Druck. Stellantis investiert 155 Millionen Dollar in Kupferprojekt. Santander will Ausschüttungsquote deutlich erhöhen. Brand bei indischem Apple-Zulieferer.