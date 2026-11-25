Kingsoft Cloud: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Kingsoft Cloud hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat Kingsoft Cloud 4,05 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,71 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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