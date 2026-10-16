Kinnevik Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Kinnevik Registered A hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 SEK gegenüber 2,68 SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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