Kinnevik Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Kinnevik Registered A hat am 07.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kinnevik Registered A ein EPS von 2,26 SEK je Aktie vermeldet.
Kinnevik Registered A hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 2,0 Millionen SEK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen SEK erzielt hatte.
Redaktion finanzen.net
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