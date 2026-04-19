Kinnevik Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

06:35

Kinnevik Registered A hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 2,0 Millionen SEK erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen SEK erzielt hatte.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kinnevik Registered A ein EPS von 2,26 SEK je Aktie vermeldet.

Kinnevik Registered A hat am 07.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kinnevik Registered A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kinnevik Registered A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung