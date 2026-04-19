Kinnevik Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Kinnevik Registered B stellte am 07.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 6,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinnevik Registered B 2,26 SEK je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen SEK aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 2,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kinnevik Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kinnevik Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Kinnevik Registered B Aktie News
Kinnevik Registered B Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kinnevik Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.