Kinnevik Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Kinnevik Registered B stellte am 07.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 6,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinnevik Registered B 2,26 SEK je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen SEK aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 2,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net