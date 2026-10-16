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Kinnevik Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kinnevik AB Registered Shs -B-
6.13 EUR -0.09 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen

Kinnevik Registered B hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 SEK gegenüber 2,68 SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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