Kinnevik Registered B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
Kinnevik Registered B hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 SEK gegenüber 2,68 SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kinnevik Registered B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kinnevik Registered B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen