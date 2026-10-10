Kintetsu Department Store gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Kintetsu Department Store im vergangenen Quartal 27,96 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kintetsu Department Store 32,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde auf 22,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 106,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kintetsu Department Store hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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