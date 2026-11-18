DOW JONES--Bei der im MDAX notierten Kion Group AG kommt es zum Jahresende zu einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Wie der Gabelstapler- und Intralogistikkonzern mitteilte, legt der Aufsichtsratsvorsitzende Mohsen Sohi sein Amt aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 nieder und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus.

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Der Nominierungsausschuss habe die Nachfolgesuche eingeleitet. Sollte die Neubesetzung bis zum Jahresende nicht abgeschlossen sein, werde dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, Sherry Aaholm - derzeit Vorsitzende des Technologie- und Innovationsausschusses - übergangsweise zur Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. Sohi, der den Vorsitz seit Mai 2025 innehat, begründete seinen Rückzug mit zeitlichen Anforderungen sowie einer Neubewertung persönlicher und beruflicher Prioritäten; die Entscheidung stehe in keinem Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand.

"Nach sorgfältiger Abwägung und einer Neubewertung meiner persönlichen und beruflichen Prioritäten habe ich mich entschieden, mein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats aufgrund der damit verbundenen zeitlichen Anforderungen niederzulegen", läßt sich Sohi zitieren. Über diese Entscheidung habe er den Aufsichtsrat Anfang Oktober informiert. "Diese Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand."

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DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 04:31 ET (09:31 GMT)