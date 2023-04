Kion hebt nach gutem Jahresstart im Segment ITS Prognose an

GO

Heute im Fokus

ITA-Chairman erwartet baldige Bekanntgabe von Deal mit Lufthansa. Glencore stellt besseres Angebot für Bergbaufirma Teck in Aussicht. Morgan Stanley mit rückläufigem Quartalsergebnis. Travelers-Quartalsgewinn nur leicht gesunken. GERRY WEBER muss saniert werden. Tesla erneut mit Preissenkungen kurz vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz. Just Eat Takeaway hebt Ergebnisziel an.