Kion toppt Erwartungen und bestätigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Kion hat im zweiten Quartal an die gute Entwicklung des Vorquartals angeknüpft und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker gesteigert als am Markt erwartet. Die operative Marge zog angesichts eines überproportionalen Gewinnanstiegs spürbar auf 9,9 von 9,2 Prozent an. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Gabelstaplerhersteller fest.

Der Auftragseingang sank in den drei Monaten laut Mitteilung allerdings um 14 Prozent 2,079 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,096 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 2,281 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit einem Plus auf 2,164 Milliarden Euro gerechnet.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich den weiteren Angaben zufolge um 20,5 Prozent auf 225,2 Millionen Euro, was über den Markterwartungen von 207 Millionen Euro liegt. Nach Steuern und Dritten verdiente das Wiesbadener Unternehmen 127 Millionen nach 80 Millionen Euro im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten mit nur 106 Millionen Euro weniger erwartet.

Für das laufende Jahr hält der Vorstand der Kion Group AG an seinen Prognosen fest: Sowohl Umsatz als auch das bereinigte EBIT sollen gesteigert werden. Der Auftragseingang wird weiter zwischen 8,25 und 8,95 (2018: 8,7) Milliarden Euro erwartet. Der Konzernumsatz soll sich zwischen 8,15 und 8,65 (8,0) Milliarden Euro bewegen. Für das bereinigte EBIT wird ein Zielkorridor von 805 bis 875 (790) Millionen Euro angestrebt.

