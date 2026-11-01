Kioxia präsentierte Quartalsergebnisse

01.11.26 06:35 Uhr

Kioxia äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kioxia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 412,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net