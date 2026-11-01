Kioxia präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Kioxia äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kioxia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 412,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kioxia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kioxia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen