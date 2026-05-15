Kioxia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kioxia präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kioxia ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,39 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 180,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kioxia einen Umsatz von 2,28 Milliarden USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,680 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 11,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net