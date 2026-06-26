Kirkland Lake Discoveries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Kirkland Lake Discoveries hat am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kirkland Lake Discoveries
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kirkland Lake Discoveries
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent