Kirkland Lake Discoveries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Kirkland Lake Discoveries hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kirkland Lake Discoveries ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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