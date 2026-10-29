Kirloskar Pneumatic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Kirloskar Pneumatic hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,38 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,55 Prozent zurück. Hier wurden 3,26 Milliarden INR gegenüber 3,86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,07 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,76 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion Finanzen.net
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