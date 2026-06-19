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Kismet Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

20.06.26 06:35 Uhr
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Kismet Resources Corp Registered Shs
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Kismet Resources hat am 18.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Kismet Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net

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