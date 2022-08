Kita mit 93 Kindern wegen Affenpocken-Fall geschlossen

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Wegen der Affenpocken-Infektion einer beschäftigten Person bleibt eine städtische Kita in Mönchengladbach fast zwei Wochen geschlossen. Betroffen seien 93 Kinder und 25 Mitarbeitende, teilte die Stadt Mönchengladbach am Donnerstag mit. Der letzte Kontakt zu den Kindern, Eltern und anderen Beschäftigten habe am 16. August stattgefunden. Obwohl das Risiko einer Übertragung des Virus auf Kinder oder Personal als nicht sehr wahrscheinlich eingestuft werde, habe das Gesundheitsamt die Betreuung der Kinder bis zum 6. September untersagt. "Bisher sind keine Folgeerkrankungen aufgetreten", teilte die Stadt mit/uho/DP/mis