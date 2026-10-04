Kitakei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

04.10.26 06:35 Uhr

Kitakei lud am 02.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kitakei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net