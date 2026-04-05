Kitakei: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Kitakei hat am 03.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 14,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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