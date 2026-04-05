Kitakei: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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Der Umsatz wurde auf 14,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Kitakei hat am 03.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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