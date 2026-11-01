Kite Realty Group Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Kite Realty Group Trust gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,20 Prozent auf 190,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 207,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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