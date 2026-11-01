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Kite Realty Group Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kite Realty Group Trust
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Charts | News | Analysen

Kite Realty Group Trust gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,070 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,20 Prozent auf 190,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 207,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion Finanzen.net

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Kite Realty Group Trust Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kite Realty Group Trust nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.09.19 Kite Realty Group Trust Neutral Compass Point
15.08.19 Kite Realty Group Trust Sell Compass Point
24.10.18 Kite Realty Group Trust Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
12.12.16 Kite Realty Group Trust Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.04.16 Kite Realty Group Trust Buy D.A. Davidson & Co.

Information

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