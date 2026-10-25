Kjell Group Registered legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Kjell Group Registered präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,30 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kjell Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -5,060 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 639,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590,9 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kjell Group Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kjell Group Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen