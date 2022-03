UBS-Aktie und Mitsubishi-Aktie stärker: UBS und Mitsubishi verkaufen Joint Venture in Japan in Milliardendeal

Käufer ist der Finanzinvestor KKR , der nach eigenen Angaben 2 Milliarden US-Dollar zahlt. KKR will seine Präsenz in Japan und sein globales Immobiliengeschäft ausbauen.

Bei dem Joint Venture, an dem Mitsubishi mit 51 Prozent und UBS mit 49 Prozent beteiligt ist, handelt es sich um einen der größten Vermögensverwalter im Immobilienbereich in Japan mit einem verwalteten Vermögen von 15 Milliarden Dollar. Der Abschluss der Transaktion ist für April vorgesehen.

Mit der UBS-Aktie geht es am Donnerstag an der SIX zeitweise um 0,94 Prozent auf 17,19 Franken nordwärts, während die Aktie von Mitsubishi in Tokio 1,67 Prozent auf 4.252 Yen steigen konnte.

DJG/mgo/sha

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com, Yu Lan / Shutterstock.com