KLA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
KLA ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KLA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,05 ARS. Im Vorjahresviertel hatte KLA 33,09 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.203,32 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4.263,87 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KLA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KLA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen