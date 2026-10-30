KLA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 06:35 Uhr

KLA ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KLA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,05 ARS. Im Vorjahresviertel hatte KLA 33,09 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.203,32 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4.263,87 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net