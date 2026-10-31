Klabin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Klabin hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Klabin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,57 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,43 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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