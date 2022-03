Klage von Tesla-Kritikern gegen Wasserentnahme hat teilweise Erfolg

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen auf Talfahrt -- Crash in Frankfurt - DAX verbucht vor dem Wochenende massive Verluste -- Deutsche Bank, Daimler Truck, Hannover Rück im Fokus

Henkel legt geplante Investitionen in Russland auf Eis. BASF will nordamerikanischen Standort für Batteriematerialien bauen. SAP setzt Neugeschäfte mit Russland aus. Bisher 13.200 Erstimpfungen mit Novavax-Vakzin erfolgt. Fraport lässt Geschäftsaktivitäten in St. Petersburg ruhen. Allianz-Vorstand verdient wegen US-Fonds mehr. Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos und Mobilitätsplattform entwickeln.