Klagen wegen Sehverlust

Die FDA verschärft die Warnhinweise und Patienten klagen, doch wie viel GLP-1-Umsatz steht bei Novo Nordisk wirklich auf dem Spiel?

FDA verlangt für alle GLP-1-Mittel eine Warnung vor seltenem Sehverlust

In den USA wächst die Zahl der Klagen, Schadenssummen sind noch offen

Entscheidend ist, ob Abnehmpatienten nun bei der Verschreibung zögern

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Für Novo Nordisk wird ein seltenes Nebenwirkungsrisiko zum Rechtsfall: Wie Bloomberg berichtet, ziehen mehrere US-Patienten gegen den dänischen Pharmakonzern und seinen Rivalen Eli Lilly vor Gericht, weil beide nicht ausreichend vor einer seltenen Augenerkrankung gewarnt haben sollen. Zusätzliches Gewicht bekommen die Vorwürfe durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Sie verlangt seit dem 9. November einen Warnhinweis auf allen GLP-1-Medikamenten, also auch auf den Kassenschlagern Ozempic und Wegovy. Für Anleger stellt sich damit eine unbequeme Frage: Wird aus einem seltenen Nebenwirkungsrisiko ein handfestes Umsatzrisiko?

Was hinter der Warnung der FDA steckt

Die Krankheit heißt NAION, eine Durchblutungsstörung des Sehnervs, die meist schmerzlos ein Auge trifft und dauerhaft Sehkraft kosten kann. In 126 klinischen Studien mit gut 134.000 Teilnehmern kam die FDA auf 6,4 Fälle je 100.000 Patientenjahre unter GLP-1-Therapie, in den Vergleichsgruppen auf 3,8. Dahinter stehen allerdings nur 15 wahrscheinliche Ereignisse, zehn davon bei GLP-1-Patienten. Einen Wirkmechanismus fand die Behörde nicht, und in ihrer eigenen Kohortenstudie lag das Risiko gegenüber SGLT-2-Hemmern nicht signifikant höher, gegenüber DPP-4-Hemmern dagegen schon. Die FDA spricht deshalb von einem potenziell erhöhten Risiko und nimmt kein Präparat vom Markt. In Europa ist das Thema ohnehin nicht neu: Die Arzneimittelagentur EMA stufte NAION laut Reuters bereits 2025 als sehr seltene Nebenwirkung von Semaglutid ein.

Novo Nordisk wehrt sich gegen die Klagewelle

Juristisch ist die Lage ungemütlicher als medizinisch. Bereits im Dezember 2025 bündelte die US-Justiz die NAION-Verfahren vor dem Bundesgericht in Philadelphia, Ende Juni 2026 waren dort 146 Klagen anhängig. Dazu kommen Fälle vor Gerichten der Bundesstaaten: Allein eine Kanzlei hat laut Wall Street Journal zwischen 2025 und September 2026 mehr als 90 Klagen in New Jersey eingereicht. Den Klägern, die den Herstellern verschwiegene Risiken vorwerfen, liefert die neue Warnpflicht ein willkommenes Argument. Novo hält dagegen: Die Daten belegten keinen ursächlichen Zusammenhang, man bleibe vom Verhältnis aus Nutzen und Risiko der eigenen GLP-1-Medikamente überzeugt, sagte ein Sprecher gegenüber Reuters. Bemerkenswert ist, dass der Quartalsbericht vom 4. November für die ersten neun Monate 2026 keine Belastungen aus größeren Rechtsfällen ausweist.

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Umsatz und Bewertung: Wo die Warnung ansetzen könnte

Ob das so bleibt, entscheidet sich eher in der Arztpraxis als im Gerichtssaal. Diabetes und Adipositas standen im dritten Quartal 2026 für 73,7 von 79,2 Milliarden Dänischen Kronen Umsatz, also für rund 93 Prozent. Wachstumsmotor ist das Abnehmgeschäft, dessen Erlöse zu konstanten Wechselkursen um 22 Prozent auf 26,1 Milliarden Kronen kletterten. Allein die im Januar in den USA gestartete und inzwischen auch in Europa erhältliche Wegovy-Pille brachte weltweit 5,4 Milliarden Kronen ein, mehr als die von Analysten erwarteten rund 4,5 Milliarden. Genau hier liegt die Achillesferse. Wer ein GLP-1-Mittel gegen Typ-2-Diabetes braucht, dürfte ein seltenes Augenrisiko eher hinnehmen als jemand, der vor allem abnehmen will und nicht selten selbst zahlt. Und die angehobene Jahresprognose stammt vom 4. November, also aus der Zeit vor der FDA-Mitteilung.

Geoff Meacham von der Citigroup rechnet laut Reuters zwar damit, dass die Entscheidung Patienten und Investoren vorübergehend verunsichert. Die Seltenheit von NAION und der breite Nutzen der Mittel sprächen aber für ein weiterhin günstiges Verhältnis von Nutzen und Risiko, an den Verschreibungen dürfte sich wenig ändern. Euphorie löst das trotzdem nicht aus. Die Deutsche Bank bestätigte am 11. November ihr Votum „Sell“ mit einem Kursziel von 240 Kronen, Berenberg blieb am 13. November bei „Hold“ und 305 Kronen und verwies auf das schwache Spritzengeschäft. Die Augenwarnung spielt in den Kurzfassungen beider Studien keine Rolle. Im Schnitt sehen Analysten den Anteilsschein bei 276 Kronen. In Kopenhagen notiert die Novo Nordisk-Aktie zeitweise bei 276,50 Dänischen Kronen (+0,80 Prozent) und damit bereits über dem Analystenziel.

Imageproblem mit offenem Preisschild: Wissenswertes für Anleger

Unterm Strich spricht wenig dafür, dass die Augenwarnung das Geschäftsmodell von Novo Nordisk ins Wanken bringt. Das absolute Risiko bleibt gering, und weil die Warnung für die gesamte Wirkstoffklasse gilt, zieht auch Eli Lilly mit Mounjaro, Zepbound oder der Pille Foundayo keinen Vorteil daraus. Kleinreden lässt sich das Thema trotzdem nicht. Sammelverfahren in den USA ziehen sich oft über Jahre, ihre Kosten sind schwer kalkulierbar, und schon leichte Zurückhaltung zahlender Abnehmpatienten träfe genau das Segment, auf dem die Wachstumshoffnung ruht. Vorerst wiegen die bekannten Baustellen schwerer, etwa der zum 1. Januar 2027 um rund die Hälfte gesenkte US-Listenpreis für Wegovy.

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Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.