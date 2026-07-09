KlaraBo Sverige Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

11.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat KlaraBo Sverige Registered B im vergangenen Quartal 189,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KlaraBo Sverige Registered B 180,5 Millionen SEK umsetzen können.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 SEK erwirtschaftet worden.

KlaraBo Sverige Registered B hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf KlaraBo Sverige Registered B

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KlaraBo Sverige Registered B

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung