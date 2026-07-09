DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.152 +0,0%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KlaraBo Sverige Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
KlaraBo Sverige AB Registered Shs -B-
1.12 EUR 0.01 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

KlaraBo Sverige Registered B hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat KlaraBo Sverige Registered B im vergangenen Quartal 189,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KlaraBo Sverige Registered B 180,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle KlaraBo Sverige Registered B Aktie News

Werbung

KlaraBo Sverige Registered B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KlaraBo Sverige Registered B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.