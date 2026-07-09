KlaraBo Sverige Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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KlaraBo Sverige Registered B hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat KlaraBo Sverige Registered B im vergangenen Quartal 189,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KlaraBo Sverige Registered B 180,5 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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