Klare Favoriten

Citi Research sieht bei ausgewählten Halbleiteraktien bis Mitte 2026 überdurchschnittliches Potenzial - mit klaren Favoriten im Blick.

• KI treibt Halbleiter-Wachstum

• Citi nennt vier Favoriten

• NVIDIA-Aktie vorne mit dabei



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Die Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben hoch - und genau darin sieht Citi Research weiterhin enormes Potenzial für ausgewählte Halbleiterunternehmen. Laut investing.com setzt die US-Bank insbesondere auf vier Chip-Aktien, die bis Mitte 2026 überdurchschnittlich performen könnten. Anhaltend starke Ausgaben für KI-Infrastruktur sowie unternehmensspezifische Effizienzsteigerungen dürften die Kurse gemäß der Experten weiter treiben.

KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber: NVIDIA-Aktie bleibt der Primus

Der Halbleitermarkt zeigt sich derzeit uneinheitlich. Doch laut investing.com argumentiert Citi Research, dass Investitionen in KI-Infrastruktur und interne Verbesserungsstrategien die besten Chancen auf Überrenditen bieten.

Unangefochten an der Spitze der Favoriten bleibt KI-Player NVIDIA. Citi bezeichnet den Konzern laut investing.com als Grundpfeiler jedes ernsthaft auf KI ausgerichteten Portfolios. Das Kursziel liegt bei 270 US-Dollar - ein potenzielles Plus von über 54 Prozent und damit das höchste erwartete Renditepotenzial unter allen beobachteten Werten (Stand: Schlusskurs vom 24. März 2026).

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Investoren achten dabei besonders auf Themen wie Inferenz-Workloads, Speicherarchitekturen sowie technologische Entwicklungen im Bereich Datenübertragung, heißt es.

Citi setzt auf Broadcom-Aktie: KI-Chips treiben Gewinne und Kursfantasie

Ebenso im Fokus steht Broadcom. Das Unternehmen verzeichnete laut Citi die stärksten Gewinnrevisionen im gesamten Analystenuniversum: Der Konsens für den Gewinn je Aktie (EPS) für 2027 sei nach den Ergebnissen des Dezember-Quartals um 25 Prozent gestiegen, was die zunehmende Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips widerspiegelt. Mit einem Kursziel von 475 US-Dollar sieht Citi hier ein Aufwärtspotenzial von rund 49 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 24. März 2026).

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Insider-Favoriten: Defensive Chancen im Analog-Segment

Neben den KI-Giganten hebt Citi auch Texas Instruments hervor. Anders als bei vielen Tech-Werten basiert der Investment-Case hier nicht auf einem Nachfrageboom, sondern auf internen Effizienzsteigerungen. Laut investing.com setzt Citi auf eine interne Bruttomargen-Ausweitung statt auf einen zyklischen Nachfrageschub.

Das mache die Aktie vergleichsweise defensiv - ein seltener Vorteil im volatilen Halbleitersektor. Hinzu komme eine Dividendenrendite von knapp 3 Prozent, wie die Experten betonen. Das Kursziel liegt bei 235 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 20,74 Prozent entspricht (Stand: Schlusskurs vom 24. März 2026).

Komplettiert wird die Liste durch die vergleichsweise wenig bekannte Aktie Monolithic Power Systems. Das Unternehmen profitiert von einem frühen Zyklus im Bereich Leistungshalbleiter. Mit steigender Leistungsdichte in KI-Rechenzentren gewinnen spezialisierte Lösungen zunehmend an Bedeutung. Citi sieht hier ein Kursziel von 1.350 US-Dollar und rund 21 Prozent Aufwärtspotenzial (Stand: Schlusskurs vom 24. März 2026).

Der KI-Boom bleibt der zentrale Wachstumsmotor für die Halbleiterbranche. Während NVIDIA und Broadcom direkt von der Infrastruktur profitieren, könnten Texas Instruments und Monolithic Power Systems interessante Ergänzungen bieten - insbesondere für Anleger, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.