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"Klare Haltung"

BVB-Aktie: Borussia Dortmund verlängert Verträge der gesamten Geschäftsführung

BVB-Aktie: Borussia Dortmund verlängert Verträge der gesamten Geschäftsführung

Borussia Dortmund hat die Verträge seiner Geschäftsführer Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß verlängert.

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Cramer, der zuvor als Sprecher der Geschäftsführung fungierte, wird nun ihr Vorsitzender.

"Ich habe großes Vertrauen in Carsten Cramer und die gesamte Geschäftsführung. Sie verfügt über die Erfahrung, die Kompetenz und das Verständnis für die besondere Identität unseres Clubs, um Borussia Dortmund erfolgreich in die Zukunft zu führen", wird BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke in einer Vereinsmitteilung zitiert.

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>Cramer: BVB "mit klarer Haltung weiterentwickeln"

Cramers ursprünglich bis zum kommenden Sommer laufender Vertrag gilt nun bis zum 30. Juni 2031. Der Kontrakt des früheren BVB-Spielers und heutigen Sport-Geschäftsführers Ricken endet ein Jahr früher. Treß will noch bis zum Sommer 2028 in seiner Funktion bleiben und dann aus der Geschäftsführung ausscheiden. Der Vertrag von Svenja Schlenker, die das vierköpfige Gremium komplettiert, bleibt unverändert und läuft wie der von Treß bis zum 30. Juni 2028.

"Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich Borussia Dortmund zukunftsorientiert aufstellen und mit klarer Haltung weiterentwickeln", sagte Cramer. "Unser Anspruch ist es, den BVB sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil und fest verwurzelt in seinen Werten in die Zukunft zu führen."

Der heute 57-Jährige ist seit 2010 bei Borussia Dortmund und seit 2018 in der Geschäftsführung. Im vergangenen November übernahm der Marketing-Chef die Nachfolge von Watzke als Sprecher des Gremiums.

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/the/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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